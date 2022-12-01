Костомаров признался, что ему одинаково нравятся Роналду и Месси

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, за кого болеет на чемпионате мира в Катаре.

«Слежу за чемпионатом мира в Катаре. Сейчас болею за Аргентину, но сначала — за Португалию. Я одновременно и за Месси, и за Роналду. Это лучшие игроки», — цитирует Костомарова Legalbet.

Напомним, что Португалия вылетела в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре, уступив Марокко (0:1). В финале турнира Аргентина сыграет с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов в соцсетях обратился к Месси.