Сёмин оценил решения Сантуша по Роналду в матчах ЧМ-2022

Российский специалист Юрий Сёмин оценил решения главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша оставить Криштиану Роналду в запасе в матчах плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Он принял сильное решение. Рамуш действительно хороший нападающий, но во второй раз не сработало. Может быть, надо было уже возвращать Роналду», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что в матче с Марокко Роналду мог выйти на поле вместо Жоау Феликса.

«Феликс мне на этом чемпионате совсем не понравился. Слабо... Надо было Роналду ставить вместо него», — добавил Сёмин.

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что Роналду заслужил прощальный матч.