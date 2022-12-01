Шалимов: у Марокко нет шансов на победу в матче с Францией

Российский специалист Игорь Шалимов оценил шансы Марокко в полуфинале чемпионата мира с Францией.

«Думаю, что у Марокко нет шансов на победу в матче с Францией. Возможно вообще всё, но в финале чемпионата мира должны играть сильнейшие сборные», — цитирует Шалимова «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Победитель пары сыграет в финале турнира с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Рабьо и Юпамекано изолировали от состава сборной Франции из-за симптомов гриппа.