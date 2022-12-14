Модрич: в полуфинале мы уступили будущему чемпиону мира

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич рассказал о разговоре с нападающим Аргентины Лионелем Месси после полуфинального матча чемпионата мира в Катаре.

«Месси крикнул мне: «Не переживай, вы большие молодцы». Я думаю, что мы уступили будущему чемпиону. Я сказал ему, что восторгаюсь той прекрасной формой, в которой он находится», — цитирует Модрича «Российская газета».

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти, а также отдал голевую передачу.

В финале турнира подопечные Лионеля Скалони сыграют с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее Александр Мостовой назвал спорным пенальти в матче Аргентина — Хорватия.