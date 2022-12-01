Ришарлисон сделал новую татуировку с изображением себя, Неймара и Роналдо
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон вернулся с чемпионата мира в Катаре с новой татуировкой.
На спине игрока изображены лица самого футболиста, Роналдо и Неймара. Чуть ниже стоит ребёнок в футболке Ришарлисона и смотрит на бразильские фавелы.
Напомним, что Бразилия уступила Хорватии в четвертьфинале турнира. На чемпионате мира Ришарлисон провёл четыре матча и забил три гола.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан может стать новым главным тренером сборной Бразилии.