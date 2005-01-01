Ok Diario: Зидан может стать новым главным тренером сборной Бразилии

Бразильская футбольная конфедерация рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост наставника национальной команды.

Как сообщает Ok Diario, изначально в сборной Бразилии хотели пригласить на пост главного тренера наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, но отказались от этого варианта по финансовым причинам.

Напомним, что после чемпионата мира 2022 года Тите покинул пост главного тренера бразильской сборной. Под руководством 61-летнего специалиста команда стала обладателем Кубка Америки — 2019.

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам останется главным тренером сборной Франции до лета 2024 года.