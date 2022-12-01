В сеть попало интимное видео нападающего Португалии Рамуша

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оказался в центре внимания из-за слитого в интернет видео.

По информации Bild, футболист отправил девушке видео сексуального характера. Затем получательница опубликовала видео в интернете.

Напомним, что в первом раунде плей-офф чемпионата мира в Катаре Рамуш оформил хет-трик в матче со Швейцарией (6:1). В четвертьфинале турнира подопечные Фернанду Сантуша уступили команде Марокко (0:1) и покинули мундиаль.

Ранее сообщалось, что Роналду не планирует завершать карьеру в Португалии и хочет выступить на Евро-2024.