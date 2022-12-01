Источник: Роналду не планирует завершать карьеру в Португалии и хочет выступить на Евро-2024
Нападающий Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в сборной Португалии после вылета с чемпионата мира-2022 в Катаре.
Форвард намерен продолжить выступать за национальную команду. Роналду планирует сыграть на Евро-2024, сообщает Correio da Manh.
Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.
Ранее Роналду опубликовал загадочное сообщение в соцсетях.