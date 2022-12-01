Роналду опубликовал загадочное сообщение в соцсетях

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новой записью в социальных сетях.

«Три аспекта реальности — боль, неопределённость и постоянная работа», — написал игрок в соцсетях.

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее Килиан Мбаппе отреагировал на пост Криштиану Роналду эмоджи «короны» и «козла».