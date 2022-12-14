Каррера: итальянский арбитр — это бренд, о предвзятости не может быть и речи

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о судействе на матче полфинала чемпионата мира 2022 между Аргентиной и Хорватией.

«Орсато не подсуживал Аргентине. Итальянский футбольный арбитр — это бренд. Наша судейская школа одна из лучших, поэтому ни о какой предвзятости не может быть и речи», — цитирует Карреру Sport24.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес.

Ранее вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович выразил недоумение назначенным пенальти в матче с Аргентиной.