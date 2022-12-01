Рахимов о матче Франция — Марокко: Париж проиграет

Главный тренер «Амкара» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира в Катаре между Францией и Марокко.

«В этой игре кто‑то победит, а Париж проиграет, это точно. Не имеет значения, как закончится матч, там будут беспорядки», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

14 декабря Франция встретится в матче 1/2 финала с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Рабьо и Юпамекано изолировали от состава сборной Франции из-за симптомов гриппа.