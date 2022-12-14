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Отец Овечкина: посмотрели, как весь стадион «Чикаго» бросал ему кепки в честь хет‑трика

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Михаил Овечкин, отец российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделился эмоциями от просмотра матча, в котором его сын забросил 800-ю шайбу в НХЛ.
Отец Овечкина: посмотрели, как весь стадион «Чикаго» бросал ему кепки в честь хет‑трика
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«Включаем, а там все уже Сашу с первой шайбой поздравляют. Мы её только в повторе увидели. Зато посмотрели, как весь стадион «Чикаго» бросал ему кепки в честь хет‑трика. Такое редко увидишь, чтобы арена гостей так реагировала на шайбы в ворота своей команды», — цитирует Овечкина-старшего «Матч ТВ».

Хоккеист забросил три шайбы по ходу встречи с «Чикаго Блэкхоукс» и достиг отметки 800 голов за карьеру в НХЛ. Таким образом, нападающему осталось оформить один гол, чтобы догнать Горди Хоу (801) в списке лучших снайперов хоккейной лиги за всю её историю.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ.

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