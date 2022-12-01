Аршавин: Месси — лучший игрок мира

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказал своё мнение о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по чёрно‑белым кадрам. Но для меня Месси — лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что Месси отметился голом и пасом в полуфинале чемпионата мира в Катаре с Хорватией (3:0).

В финале турнира Аргентина сыграет с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее Ловрен назвал болью поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира.