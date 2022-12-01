Раппопорт: Аргентина поймала свою игру в матче с Хорватией

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт высказался о выходе сборной Аргентины в финал чемпионата мира в Катаре после победы над командой Хорватии в полуфинале турнира.

«Шла ровная игра до пенальти. А после того, как Аргентина забила, все сомнения отпали. После пенальти Аргентина поймала свою игру», — цитирует Раппопорта «360».

Игра между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

В финале турнира Аргентина сыграет с победителем пары Франция — Марокко.

Ранее Ловрен назвал болью поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира.