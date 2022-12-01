Авиакомпания Марокко отменила рейсы в Доху в день матча 1/2 ЧМ с Францией

Национальный перевозчик гражданской авиации Марокко Royal Air Maroc отменил все рейсы с болельщиками в Доху на полуфинальный матч с Францией.

Решение связано с ограничениями, введёнными властями Катара, сообщает Guardian.

Игра пройдёт 14 декабря. Начало — в 22:00 мск.

Победитель матча сыграет в финале с Аргентиной, которая одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Франции Адриен Рабьо и Деотшанкюль Юпамекано находятся на изоляции во время чемпионата мира в Катаре.