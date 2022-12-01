Агуэро: Месси с каждым разом играет всё лучше, и это невероятно

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался об игре нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Он с каждым разом играет всё лучше, и это невероятно. Мы немного испугались, когда в один из эпизодов он взялся за заднюю и приводящую мышцы. Не знаю, откуда у него столько сил», — цитирует Агуэро La Nación.

Форвард повторил рекорд полузащитника сборной Германии Лотара Маттеуса по количеству сыгранных матчей на ЧМ, который провёл 25 матчей на мундиалях, а также вышел на первое место по матчам с голевыми действиями на чемпионатах мира.

В финале аргентинская сборная сыграет с победителем игры Франция — Марокко.

Ранее Месси подтвердил, что финал в Катаре станет для него последним матчем на ЧМ.