Модрич: Аргентина заслужила выход в финал, если смотреть на игру в целом

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о поражении от Аргентины в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«К сожалению, мы проиграли и должны поздравить соперника. Они заслужили выход в финал, если смотреть на игру в целом. Они играли лучше. Теперь нам предстоит матч за третье место. Нам нужно хорошо восстановиться, прежде всего ментально, и выиграть бронзу», — цитирует Модрича Jutarnji list.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на матч между Хорватией и Аргентиной.