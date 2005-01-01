Ловчев: мечтаю увидеть в финале ЧМ матч между Аргентиной и Францией

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев признался, что хочет увидеть в финале чемпионата мира 2022 года матч между сборными Аргентины и Франции.

«Величие Месси, величие аргентинского футбола, я болел за то, чтобы Месси был в финале. А в финале будут уже те, которые выигрывали чемпионат мира. Я просто мечтаю увидеть там матч Аргентина — Франция», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

Аргентина вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с победителем игры Франция — Марокко.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о пенальти, назначенном в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.