Далич отреагировал на эпизод с пенальти в полуфинале ЧМ-2022 с Аргентиной

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о пенальти, назначенном в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.

«Насколько я понимаю, наши игроки до эпизода с пенальти были не согласны с чем-то другим. Что теперь изменишь? Мы не можем отмотать время назад и снова пожаловаться на несправедливость в другом эпизоде. Мы проиграли в этой игре, мне нечего винить футболистов. Я говорю, что нужно готовиться к следующему матчу», — приводит слова Далича Jutarnji.

На 34-й минуте встречи итальянский арбитр Даниэль Орсато назначил пенальти в ворота Хорватии. Нападающий и капитан Аргентины Лионель Месси реализовал одиннадцатиметровый.

Ранее сообщалось, что Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022.