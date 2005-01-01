Скалони — о матче с Хорватией: такая победа — лучшее лекарство

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии.

«Такая победа перед финалом — лучший отдых, лучшее лекарство, какое только может быть. Мы смогли заставить играть всех полевых игроков, для меня это важно», — цитирует Скалони пресс-служба сборной в социальных сетях.

При этом тренер подчеркнул, что игра с Хорватией не была самой лучшей у Аргентины на нынешнем турнире.

«Играть с хорватами очень непросто. В их команде много скоростных футболистов. Они бегают на этом турнире лучше всех. Поэтому эта победа очень важна для нас», — добавил Скалони.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.