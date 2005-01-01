Суарес — Месси: никогда не устанешь доказывать, что ты лучший в мире

Форвард команды Уругвая обратился к нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, который вышел в финал чемпионата мира 2022 года.

«Никогда не устаёшь доказывать, что ты лучший в мире. Пусть весь мир встанет и поаплодирует всему, что сделал этот человек для футбола. Потрясающе, мой друг», — написал форвард в социальной сети.

13 декабря Аргентина разгромила Хорватию со счётом 3:0 в матче 1/2 финала турнира в Катаре. 35-летний аргентинец в прошедшей встрече отметился голом и голевой передачей.

В финале аргентинская сборная сыграет с победителем игры Франция — Марокко.

Ранее Месси обратился к болельщикам после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022.