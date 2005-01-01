Маер: пенальти убил сборную Хорватии, не думаю, что он был

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Маер считает, что нет смысла жаловаться на решения арбитра по итогам матча полуфинала ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Глупо что-то комментировать и жаловаться на решения арбитра. Мы рассчитывали на угловой. Я не думаю, что был пенальти. Не сказал бы, что мы устали. Нас убил пенальти и быстро пропущенный второй гол», — цитирует Маера 24sata.hr.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

Ранее Месси похвалил работу тренерского штаба сборной Аргентины на ЧМ в Катаре.