Месси похвалил работу тренерского штаба сборной Аргентины на ЧМ в Катаре

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о работе тренерского штаба национальной команды на чемпионате мира 2022 года.

«У Аргентины очень хороший тренерский штаб, который ничего не оставляет на волю случая. Разбор, который тренеры делают после каждого матча, работает. Команда никогда не отчаивалась», — приводит слова нападающего La Nacion.

13 декабря подопечные Лионеля Скалони разгромили Хорватию со счётом 3:0 и вышли в финал турнира в Катаре, где сыграют с победителем матча Франция — Марокко.

Ранее Месси обратился к болельщикам после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022.