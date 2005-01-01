Далич о поражении Хорватии: создавали хорошие ситуации, но не хватило настоящего форварда

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвёл итоги полуфинального матча чемпионата мира 2022 года с Аргентиной.

«Я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чём не виню своих ребят. Мы проиграли матч, и жаловаться мне не на что. Нужно подготовиться к матчу, который у нас остался. Мы создавали хорошие ситуации, но не хватало конкретики в действиях. Не хватало настоящего форварда», — цитирует Далича Index.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче с командой Хорватии.