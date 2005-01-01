Тальяфико: сборной Аргентины удалось взять игру в свои руки в матче с Хорватией

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико высказался о победе в матче 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 с командой Хорватии.

«Попадание в финал — одна из целей, и мы сумели её достичь. Нам удалось взять игру в свои руки», — цитирует футболиста beIN Sports.

По его словам, игроки сборной Аргентины будут внимательно наблюдать за матчем 1/2 финала между командами Франции и Марокко.

«Чтобы подготовиться к тому, что нас ждёт. Какой соперник предпочтительнее в финале? Мы знаем, что Франция и Марокко — две великолепные команды», — добавил Тальяфико.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией — 3:0. Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

Матч Франция — Марокко пройдёт 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.