Де Пауль: Аргентина гордится тем, что вышла в финал ЧМ в Катаре

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал победу над командой Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.

«Аргентина гордится тем, что вышла в финал чемпионата мира в Катаре. Мы это заслужили», — приводит слова Де Пауля Mundo Deportivo.

Также полузащитник оценил игру нападающего и капитана аргентинской сборной Лионеля Месси на турнире в Катаре.

«Месси никогда не перестаёт удивлять. То, что Лионель делает и как играет, потрясающе. Я безумно благодарен ему за то, какую помощь он мне оказал», — сказал он.

Встреча Аргентины с Хорватией проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

Ранее Месси обратился к болельщикам после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022.