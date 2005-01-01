Отаменди: в сборной Аргентины 26 воинов, готовых сражаться друг за друга

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди высказался о выходе команды в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мы сильны как команда. Это самое важное. Мы надеялись на выход в финал. Теперь постараемся сделать всё возможное для достижения нашей цели. В нашей команде 26 воинов, готовых сражаться друг за друга», — цитирует Отаменди пресс-служба аргентинской сборной.

Встреча на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. Мячи забили Лионель Месси (34-я минута, пенальти), Хулиан Альварес (39-я, 69-я). Таким образом, Аргентина впервые с 2014 года вышла в финал чемпионата мира.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 с командой Аргентины.