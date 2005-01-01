Губерниев — о первом голе в ворота Хорватии в полуфинале ЧМ-2022: пенальти справедливый

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 с командой Аргентины.

«Кто считает, что пенальти левый, тот спец! На свистке игрец. Вратарь шёл навстречу игроку, не стоял, и пенальти справедливый! Знатоки футбола хреновы», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Аргентина одержала разгромную победу над Хорватией со счетом 3:0.

Лионель Месси открыл счёт в матче с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Также дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.