На полуфинале Аргентина — Хорватия повторён рекорд ЧМ-2022 по посещаемости

Сборная Аргентины нанесла разгромное поражение команде Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

88 966 зрителей посетили игру. Этот показатель повторяет рекорд на ЧМ-2022. Ранее такую же аудиторию собрала встреча Аргентины с Мексикой на групповом этапе турнира.

Встреча на стадионе «Айконик» в Лусаиле завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. Мячи забили Лионель Месси (34-я минута, пенальти), Хулиан Альварес (39-я, 69-я). Таким образом, Аргентина впервые с 2014 года вышла в финал чемпионата мира.

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко 14 декабря. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.