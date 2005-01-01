Месси признан лучшим игроком полуфинала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии по версии Международной федерации футбола.

35-летний аргентинец отметился голом с пенальти и голевой передачей во встрече, прошедшей на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

В финале турнира в Катаре Аргентина сыграет с победителем игры Франция — Марокко.

Ранее сообщалось, что Месси обошёл бывшего форварда сборной Аргентины Габриэля Батистуту по голам на чемпионатах мира по футболу.