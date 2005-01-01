Невилл: пенальти в ворота Хорватии вообще не должно было быть

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2022 с командой Аргентины.

«Пенальти вообще не должно было быть. Ливакович фактически просто шагнул вправо, остановился перед ударом Альвареса, а потом аргентинец зацепил его ногу. Что должен делать вратарь в такой ситуации?» — цитирует Невилла Mirror.

Он подчеркнул, что если бы хорватский голкипер продолжил двигаться навстречу Альваресу, то пенальти был бы справедливым решением.

«Но Ливакович остановился», — добавил Невилл.

Лионель Месси открыл счёт в матче с Хорватией с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича. Дубль оформил Хулиан Альварес (39-я, 69-я минуты).

В другом полуфинале встретятся Франция и Марокко 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.