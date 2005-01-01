Хорватия во второй раз в истории сыграет в матче за третье место ЧМ

Сборная Хорватии потерпела поражение от команды Аргентины в матче 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года и теперь сыграет за бронзовые медали.

Встреча, проходившая на стадионе «Айконик» в Лусаиле, завершилась со счётом 3:0 в пользу аргентинцев. Мячи забили Лионель Месси (34-я минута, пенальти), Хулиан Альварес (39-я, 69-я).

Балканская команда встретится с Францией или Марокко, которые проведут матч 1/2 финала 14 декабря. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Игра за третье место состоится 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.