Дзюба: Орсато не должен был назначать пенальти в ворота Хорватии в матче с Аргентиной

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Артём Дзюба высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.

«При всём уважении, но мне кажется, что это не пенальти. Он пробил уже, а потом на полном ходу врезался сам. Они врезались просто. Я понимаю, если бы Альварес его обыгрывал, но он же бьёт. Мне кажется, не пенальти», — написал Дзюба в социальных сетях.

Лионель Месси открыл счёт в матче с Хорватией с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича.

Встреча проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Главный судья матча — Даниэле Орсато из Италии.

Счёт после первого тайма — 2:0 в пользу латиноамериканской команды. Второй мяч забил Хулиан Альварес (39-я минута).

Ранее сообщалось, что гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.