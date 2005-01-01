Месси сравнялся с Роналдо по матчам с голевыми действиями на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 против команды Хорватии.

35-летний аргентинец сравнялся с бывшим форвардом сборной Бразилии Роналдо по матчам с голевыми действиями на мундиалях.

На счету немца Мирослава Клозе 12 таких встреч, у аргентинца Диего Марадоны, немца Герда Мюллера и поляка Гжегожа Лято — по 11 игр.

Ранее сообщалось, что Месси стал шестым игроком, который забивал в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном ЧМ.