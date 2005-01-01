Месси стал шестым игроком, который забивал в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил с пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии.

35-летний аргентинец стал шестым игроком в истории, который забивал в 1/8, 1/4 и 1/2 финала на одном мундиале.

Подобное достижение покорялось итальянцам Сальваторе Скилаччи (1990 год) и Роберто Баджо (1994), болгарину Христо Стоичкову (1994), хорвату Давору Шукеру (1998) и нидерландцу Уэсли Снайдеру (2010).

Напомним, что стадия 1/8 финала впервые появилась на чемпионате мира 1986 года.

Ранее сообщалось, что Месси обошёл экс-форварда сборной Аргентины Габриэля Батистуту по голам на чемпионатах мира по футболу.