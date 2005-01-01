Лапочкин: Орсато ошибочно назначил пенальти в ворота Хорватии в матче с Аргентиной

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин высказался о пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 с командой Аргентины.

«Это ошибочно назначенный пенальти. Вратарь стоит на двух ногах, не делает движения в сторону нападающего, не вижу, в чём он нарушил правила», — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что это не явная и очевидная ошибка судьи.

«Почему не вмешался VAR? Допускаю, что главный судья сказал: «Я вижу движение, вратарь сбивает». Вероятно, для кого-то это всё-таки пенальти», — добавил Лапочкин.

Лионель Месси открыл счёт в матче с Хорватией с пенальти. Аргентинский форвард отличился на 34-й минуте. 11-метровый был назначен после нарушения в штрафной площади голкипера балканской команды Доминика Ливаковича.

Встреча проходит на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Главный судья матча — Даниэле Орсато из Италии.

Счёт после первого тайма — 2:0 в пользу латиноамериканской команды. Второй мяч забил Хулиан Альварес (39-я минута).

Ранее гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.