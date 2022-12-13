Креспо: для аргентинцев важнее победа Месси, чем сборной

Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо выразил надежду, что Лионель Месси сможет выиграть чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Он заслуживает получить от футбола всё, потому что он с огромным уважением относится ко всем составляющим игры. Лионель на первом месте, его победа важнее. Он стал частью каждого из нас и заслуживает её», — цитирует Креспо Metro.

После первого тайма счёт 2:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

На 34-й минуте встречи голом с пенальти отметился нападающий Лионель Месси. Через пять минут мяч забил форвард Хулиан Альварес.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Ранее гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.