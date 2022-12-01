Аргентина забила Хорватии два безответных мяча в первом тайме полуфинала ЧМ-2022
Сборная Аргентины обыгрывает команду Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.
После первого тайма счёт 2:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.
На 34-й минуте встречи голом с пенальти отметился нападающий Лионель Месси. Через пять минут мяч забил форвард Хулиан Альварес.
Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.
Ранее сообщалось, что Месси обошёл экс-форварда сборной Аргентины Габриэля Батистуту по голам на чемпионатах мира по футболу.