Аргентина забила Хорватии два безответных мяча в первом тайме полуфинала ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыгрывает команду Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.

После первого тайма счёт 2:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

На 34-й минуте встречи голом с пенальти отметился нападающий Лионель Месси. Через пять минут мяч забил форвард Хулиан Альварес.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Ранее сообщалось, что Месси обошёл экс-форварда сборной Аргентины Габриэля Батистуту по голам на чемпионатах мира по футболу.