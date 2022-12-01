Месси открыл счёт в матче с Хорватией благодаря пенальти
Сборная Аргентины проводит матч с командой Хорватии в рамках полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Аргентинский форвард Лионель Месси отличился на 34-й минуте, реализовав пенальти.
Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Главный судья матча — Даниэле Орсато из Италии.
Счёт — 1:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.
Ранее гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.