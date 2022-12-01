Месси открыл счёт в матче с Хорватией благодаря пенальти

Сборная Аргентины проводит матч с командой Хорватии в рамках полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Аргентинский форвард Лионель Месси отличился на 34-й минуте, реализовав пенальти.

Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Главный судья матча — Даниэле Орсато из Италии.

Счёт — 1:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

Ранее гигантскую футболку Месси провезли по небу в родном городе футболиста.