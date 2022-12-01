Evening Standard: Ришарлисон может пропустить около месяца из-за травмы, полученной на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Ришарлисон может пропустить около месяца из‑за травмы.

Как сообщает Evening Standard, 25-летний бразилец получил повреждение во время разминки перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии, но вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

Бразилия потерпела поражение в серии пенальти и завершила выступление на турнире в Катаре.

Ранее бывший форвард сборной Бразилии Роналдо выразил мнение, что нападающий команды Неймар нуждается в психологической помощи после вылета с ЧМ-2022.