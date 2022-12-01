Роналдо считает, что Неймар нуждается в психологической помощи после вылета Бразилии с ЧМ-2022

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о реакции нападающего национальной команды Неймара на вылет с чемпионата мира 2022 года.

«Я бы посоветовал Неймару обратиться за психологической поддержкой, чтобы противостоять давлению со стороны болельщиков. Я хотел подчеркнуть необходимость следить за психическим здоровьем бразильских футболистов. Для нас очень важно решить этот вопрос, особенно когда речь идет о мундиале, где весь мир смотрит на сборную Бразилии», — приводит слова Роналдо ESPN.

По словам экс-форварда, когда он увидел интервью Неймара, в котором говорилось, что он был психологически раздавлен, это разбило ему сердце.

«Я хотел бы найти способ помочь ему. Эта помощь существует и сегодня. В моё время об этом мало говорили», — сказал он.

Бразилия в 1/4 финала турнира в Катаре уступила Хорватии в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что Неймар не улетел со сборной Бразилии из Катара.