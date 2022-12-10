O Globo: Неймар не улетел со сборной Бразилии из Катара

Нападающий сборной Бразилии Неймар принял решение после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Хорватии остаться в Катаре.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) организовала чартер для сборной, однако форвард «Пари Сен-Жермен» не полетел с командой, сообщает O Globo.

Уточняется, что, помимо Неймара, в Дохе остались ещё несколько футболистов.

Бразилия уступила Хорватии (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью — 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

Хорватия в полуфинале встретится с Аргентиной 13 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Юрчевич сравнил победу над Бразилией с золотом ЧМ-2022.





