Экс-футболист сборной Хорватии сравнил победу над Бразилией с золотом ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной Хорватии Никола Юрчевич высказался о победе над командой Бразилии в матче 1/4 финала на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Проход Бразилии сродни победе на чемпионате мира. Мы маленькая страна, нас меньше четырех миллионов человек. У нас осталось два матча. Хорватия много раз показывала, что все возможно», — цитирует Юрчевич «Спорт-Экспресс».

Бразилия уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне завершилось вничью 1:1. Серию пенальти со счётом 4:2 выиграли хорваты.

В составе бразильской команды забитым с игры мячом отметился Неймар в конце первой дополнительной 15-минутки. У хорватской сборной на 117-й минуте отличился Бруно Петкович.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.