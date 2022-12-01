Реднапп назвал Модрича лучшим игроком ЧМ в Катаре

Бывший тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Реднапп оценил игру полузащитника и капитана сборной Хорватии Луки Модрича на чемпионате мира 2022 года.

«Модрич — футбольный гений и отличный человек. С ним не было проблем ни одной минуты. Лука каждый день усердно тренировался. Когда я пришёл в «Тоттенхэм», он играл слева. Я поставил его в центр полузащиты, и тогда люди говорили мне: «Он не сможет там играть, он недостаточно силён, он и десяти минут не протянет». Но какой же это футболист! На мой взгляд, Модрич — лучший игрок чемпионата мира в Катаре», — приводит слова тренера TalkSport.

37-летний хорват выступал за «шпоры» под руководством Реднаппа с 2008-го по 2012 год.

Ранее Аргентина и Хорватия объявили составы на матч 1/2 финала ЧМ в Катаре.