Тренер Саудовской Аравии: я француз, но в полуфинале ЧМ буду болеть за Марокко

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар заявил, что будет болеть за Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с Францией.

«Я француз, но в полуфинале чемпионата мира буду болеть за Марокко. Поскольку эта страна отметила меня, эти люди подарили мне столько любви, сколько невозможно себе представить», — приводит слова тренера RMC Sport.

Встреча Марокко с Францией состоится 14 декабря. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и начнётся в 22:00 мск.

Ранее во Франции сообщили, что Елисейские Поля могут закрыть на время полуфинала ЧМ с Марокко.