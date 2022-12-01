ФИФА организовала товарищеский матч между работниками ЧМ в Катаре и звёздами футбола

Сотрудники, работавшие над проведением чемпионата мира 2022 года, провели товарищеский матч со звёздами футбола в Катаре.

Как сообщает пресс‑служба Международной федерации футбола (ФИФА), состав команды выбрали из сотрудников, занятых на восьми стадионах и 42 тренировочных площадках на чемпионате мира на основе их страсти к футболу, участия в общественных футбольных программах и их прошлого участия в Кубке рабочих.

В состав команды легенд ФИФА вошли такие известные в прошлом игроки, как Марко Матерацци, Роберто Карлос, Кафу, Алессандро Дель Пьеро, Джон Терри, Юрий Джоркаефф и другие.

Команды сыграли два тайма по 30 минут на стадионе «Аль‑Тумама» в Дохе, которая приняла восемь матчей чемпионата мира.

На игре присутствовали глава ФИФА Джанни Инфантино, министр труда Катара Али бин Самих Аль Марри и генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию турнира в Катаре Хассан аль‑Тавади.

ЧМ-2022 завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что в пресс‑центре стадиона «Лусаил» перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии почтили память умерших по ходу турнира в Катаре журналистов.