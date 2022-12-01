В Катаре почтили память скончавшихся по ходу ЧМ-2022 журналистов

В пресс‑центре стадиона «Лусаил» перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Хорватии почтили память умерших по ходу турнира в Катаре журналистов.

Как сообщает «Матч ТВ», возле фотографий ушедших из жизни журналистов лежат книги памяти, в которых каждый желающий может оставить запись.

Во время чемпионата мира в Катаре скончались три журналиста: американский комментатор Грант Уол, катарский фотограф Халид аль‑Мисслам и технический директор британской телекомпании Роджер Пирс.

Встреча Хорватии с Аргентиной состоится 13 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Аргентина и Хорватия объявили составы на матч 1/2 финала ЧМ-2022.