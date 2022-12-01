Ракитич: смотреть ЧМ по телевизору — худшее, что со мной случалось

Хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич заявил, что ему тяжело смотреть чемпионат мира 2022 года по телевизору.

«Смотреть ЧМ по телевизору — худшее, что со мной случалось. Для меня это новый опыт, но он тяжёлый, потому что ты раздражаешься, радуешься, однако ничем не можешь помочь сборной. Гораздо приятнее быть на поле», — приводит слова Ракитича Sportske Novosti.

Полузащитник поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Аргентины.

«Игра с Аргентиной будет сложной. Хорватию ожидает плотная борьба. Сыграют две фантастические команды. Придётся играть жёстко. Аргентинцы должны быть закрыты на своей половине поля, мы должны использовать их слабости. Если нам удастся навязать свою игру и добиться того, чтобы они были как можно дальше от наших ворот, у нас будут большие шансы на победу», — сказал он.

Встреча Хорватии с Аргентиной состоится 13 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 года против команды Аргентины.