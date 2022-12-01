Льорис: нельзя не восхититься результатами Марокко на ЧМ, но надеюсь, что в финал выйдет Франция

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о полуфинальном матче с участием национальной команды и Марокко на ЧМ-2022.

«Нельзя не восхититься результатами Марокко на турнире. На таком уровне не бывает случайностей. Мы должны сохранить это спокойствие, которое было у нас с самого начала турнира. Надеюсь, что в финал выйдет именно Франция», — приводит слова Льориса RMC Sport.

Франция 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама обыграли команду Англии со счётом 2:1.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре нападающего национальной команды Антуана Гризманна.