Дешам: у Гризманна менталитет великого футболиста

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре нападающего национальной команды Антуана Гризманна.

«Антуан очень хорош. Он выполняет большой объем работы на поле и влияет на игру своей техникой. Новая роль очень хорошо ему подходит. Он уже десять лет играет на топ-уровне. У Антуана были сложные периоды, но у него менталитет великого футболиста: он всегда рядом, когда нужен», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Хавбек в пяти матчах на чемпионате мира отметился тремя результативными передачами.

Франция 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

В четвертьфинале подопечные Дидье Дешама обыграли команду Англии со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что Рабьо и Упамекано из-за болезни пропустили тренировку Франции накануне матча с Марокко.